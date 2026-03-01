Printemps du département Chateau de Picquigny Picquigny

Printemps du département Chateau de Picquigny

Chemin de Fourdrinoy Picquigny Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Château de Picquigny est un château fort médiéval situé dans la Somme, sur un promontoire dominant la vallée de la Somme, à l’ouest d’Amiens. Occupé dès le Moyen Âge, il fut un centre de pouvoir majeur, notamment comme résidence des vidames d’Amiens, et joua un rôle stratégique dans le contrôle des axes de circulation régionaux.

Profondément marqué par les conflits médiévaux, en particulier durant la guerre de Cent Ans, le château connut des phases de destruction, de reconstruction et d’abandon. Aujourd’hui à l’état de ruines, il constitue un site patrimonial et archéologique important, faisant l’objet de travaux de mise en valeur, de recherches archéologiques et d’actions de médiation culturelle.

À l’occasion du Printemps du département, le site sera ouvert au public pour des visites libres de 10h à 17h.

Le Château de Picquigny est un château fort médiéval situé dans la Somme, sur un promontoire dominant la vallée de la Somme, à l’ouest d’Amiens. Occupé dès le Moyen Âge, il fut un centre de pouvoir majeur, notamment comme résidence des vidames d’Amiens, et joua un rôle stratégique dans le contrôle des axes de circulation régionaux.

Profondément marqué par les conflits médiévaux, en particulier durant la guerre de Cent Ans, le château connut des phases de destruction, de reconstruction et d’abandon. Aujourd’hui à l’état de ruines, il constitue un site patrimonial et archéologique important, faisant l’objet de travaux de mise en valeur, de recherches archéologiques et d’actions de médiation culturelle.

À l’occasion du Printemps du département, le site sera ouvert au public pour des visites libres de 10h à 17h. .

Chemin de Fourdrinoy Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France +33 6 36 35 12 53

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English :

Château de Picquigny is a medieval fortified castle located in the Somme region, on a promontory overlooking the Somme valley, west of Amiens. Occupied since the Middle Ages, it was a major center of power, notably as the residence of the vidames of Amiens, and played a strategic role in controlling regional traffic routes.

Deeply marked by medieval conflicts, particularly during the Hundred Years’ War, the castle underwent phases of destruction, reconstruction and abandonment. Now in ruins, it is an important heritage and archaeological site, the focus of development work, archaeological research and cultural mediation.

During the Printemps du département event, the site will be open to the public for tours from 10am to 5pm.

L’événement Printemps du département Chateau de Picquigny Picquigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme