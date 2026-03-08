Printemps du Département Jardin Archéologique de Saint-Acheul Amiens

Printemps du Département Jardin Archéologique de Saint-Acheul

10 rue Raymond Gourdain Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Au Jardin archéologique de Saint-Acheul, profitez du Printemps du Département !

Visites guidées, ateliers ludiques et conférences passionnantes vous sont proposés gratuitement.

Venez explorer la Préhistoire et découvrir les secrets du site, petits et grands y trouveront leur aventure !

• Atelier Mini fouille archéologique à partir de 6 ans

13h30 à 14h30 15h00 à 16h00 16h30 à 17h30

Inscription conseillée https://picardie-billet.for-system.com/z8501e3f68660x68660b87522_fr-Printemps-du-Departement-Amiens.aspx

• Visite guidée Les mystères de Saint-Acheul , adulte, enfant accompagné à partir de 7 ans

14h30 à 16h15

Inscription conseillée https://picardie-billet.for-system.com/z8501e3f68660x68660b87522_fr-Printemps-du-Departement-Amiens.aspx

•Musée Numérique à la découverte de la Préhistoire, en accès libre, de 14h à 16h

•Micro-Conférence sur la Préhistoire

De 16h30 à 17h30

Accès libre et gratuit

45 min pour remonter le temps à la Préhistoire ! C’est le défi que devra relever

votre guide pour vous faire découvrir cette mystérieuse période à travers les œuvres du Musée Numérique de la Micro-Folie.

10 rue Raymond Gourdain Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 13 82 jasa@amiens-metropole.com

English :

At the Jardin archéologique de Saint-Acheul, enjoy the Printemps du Département!

Guided tours, fun workshops and fascinating lectures are all on offer free of charge.

Come and explore prehistory and discover the secrets of the site there’s an adventure for young and old alike!

? Mini archaeological dig workshop for ages 6 and up

1:30 to 2:30 pm 3:00 to 4:00 pm 4:30 to 5:30 pm

Registration recommended: https://picardie-billet.for-system.com/z8501e3f68660x68660b87522_fr-Printemps-du-Departement-Amiens.aspx

? Guided tour The Mysteries of Saint-Acheul , adults and accompanied children aged 7 and over:

2:30 pm to 4:15 pm

Registration recommended: https://picardie-billet.for-system.com/z8501e3f68660x68660b87522_fr-Printemps-du-Departement-Amiens.aspx

digital Museum, discovering prehistory, free access, 2pm to 4pm

micro-Conference on Prehistory

4:30 pm to 5:30 pm

Free admission

45 minutes to travel back in time to Prehistory! That’s the challenge your guide

to discover this mysterious period through the works of the Micro-Folie Digital Museum.

