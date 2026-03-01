Printemps du département Le Prieuré de Moreaucourt L’Étoile

Printemps du département Le Prieuré de Moreaucourt

D112 L’Étoile Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

La Nièvre rejoint la Somme près du lieu-dit Moreaucourt.

C’est là, à proximité de la confluence, que s’est fixée au Moyen-Age une communauté double, de moniales et de moines, placée sous l’autorité de l’Abbaye Royale de Fontevraud.

Ravagé par les guerres du XVIIe siècle, démantelé, et réduit à l’état de ruines, le prieuré de Moreaucourt a traversé les épreuves du temps.

Inscrits monument historique depuis 1926, les vestiges du prieuré de Moreaucourt ont fait l’objet de 25 campagnes de fouilles archéologiques menées par Gérard Cahon et le club Eureka de 1968 à 1991.

Propriété de la Communauté de Commune Nièvre et Somme, le site est préservé dans son écrin paysagé et entretenu dans le respect de la biodiversité.

Visite commentée à 15h. RDV à l’accueil. Présentation de l’histoire, des découvertes archéologiques et des jardins du prieuré de Moreaucourt. Durée 1h30.

Visite libre 14h-18h.

La Nièvre rejoint la Somme près du lieu-dit Moreaucourt.

C’est là, à proximité de la confluence, que s’est fixée au Moyen-Age une communauté double, de moniales et de moines, placée sous l’autorité de l’Abbaye Royale de Fontevraud.

Ravagé par les guerres du XVIIe siècle, démantelé, et réduit à l’état de ruines, le prieuré de Moreaucourt a traversé les épreuves du temps.

Inscrits monument historique depuis 1926, les vestiges du prieuré de Moreaucourt ont fait l’objet de 25 campagnes de fouilles archéologiques menées par Gérard Cahon et le club Eureka de 1968 à 1991.

Propriété de la Communauté de Commune Nièvre et Somme, le site est préservé dans son écrin paysagé et entretenu dans le respect de la biodiversité.

Visite commentée à 15h. RDV à l’accueil. Présentation de l’histoire, des découvertes archéologiques et des jardins du prieuré de Moreaucourt. Durée 1h30.

Visite libre 14h-18h. .

D112 L’Étoile 80830 Somme Hauts-de-France

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English :

The Nièvre joins the Somme near Moreaucourt.

It was here, near the confluence, that a dual community of nuns and monks settled in the Middle Ages, under the authority of the Royal Abbey of Fontevraud.

Ravaged by the wars of the 17th century, dismantled and reduced to ruins, the Moreaucourt priory has stood the test of time.

Listed as a historic monument since 1926, the remains of the Moreaucourt priory were the subject of 25 archaeological digs conducted by Gérard Cahon and the Eureka club between 1968 and 1991.

Owned by the Communauté de Commune Nièvre et Somme, the site is preserved in its landscaped setting and maintained with respect for biodiversity.

Guided tour at 3pm. Meet at reception. Presentation of the history, archaeological discoveries and gardens of Moreaucourt priory. Duration: 1h30.

Self-guided tour 14h-18h.

L’événement Printemps du département Le Prieuré de Moreaucourt L’Étoile a été mis à jour le 2026-03-17 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme