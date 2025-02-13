Printemps du département Les Hardines de Ham Ham

Printemps du département Les Hardines de Ham

34 Rue de Noyon Ham Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Partez à la découverte d’un patrimoine naturel d’exception, véritable havre de paix et de sérénité au cœur de la ville de Ham. Les Hardines sont entièrement consacrées à la culture potagère et maraichère. C’est une tourbière alcaline de 33 hectares unique en Europe de l’Ouest en bordure du Fleuve Somme qui abrite une flore et une faune exceptionnelles et un site que l’on pourrait qualifier de petits hortillonnages .

L’Association de sauvegarde et de développement des Hardines œuvre à l’entretien et au développement du site et assure des visites commentées bien que les Hardines soient des propriétés privées et qu’il n’y ait pas de chemins mais uniquement des droits de passage réservés aux jardiniers du secteur. Ces jardins maraîchers implantés sur les deux communes de Ham et d’Eppeville, les Hardines Saint Sulpice et Saint-Grégoire constituent un véritable écrin de verdure au cœur de l’agglomération hamoise.

Visite commentée des Hardines

Partez à la découverte d’un patrimoine naturel unique,le poumon vert de la Ville de Ham, les Hardines !

prévoir des chaussures de marche

Partez à la découverte d’un patrimoine naturel d’exception, véritable havre de paix et de sérénité au cœur de la ville de Ham. Les Hardines sont entièrement consacrées à la culture potagère et maraichère. C’est une tourbière alcaline de 33 hectares unique en Europe de l’Ouest en bordure du Fleuve Somme qui abrite une flore et une faune exceptionnelles et un site que l’on pourrait qualifier de petits hortillonnages .

L’Association de sauvegarde et de développement des Hardines œuvre à l’entretien et au développement du site et assure des visites commentées bien que les Hardines soient des propriétés privées et qu’il n’y ait pas de chemins mais uniquement des droits de passage réservés aux jardiniers du secteur. Ces jardins maraîchers implantés sur les deux communes de Ham et d’Eppeville, les Hardines Saint Sulpice et Saint-Grégoire constituent un véritable écrin de verdure au cœur de l’agglomération hamoise.

Visite commentée des Hardines

Partez à la découverte d’un patrimoine naturel unique,le poumon vert de la Ville de Ham, les Hardines !

prévoir des chaussures de marche .

34 Rue de Noyon Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover an exceptional natural heritage, a haven of peace and serenity in the heart of the town of Ham. Les Hardines is entirely devoted to vegetable and market gardening. It’s a 33-hectare alkaline peat bog, unique in Western Europe, on the banks of the River Somme, home to exceptional flora and fauna, and a site that could be described as the little hortillonnages .

The Association de sauvegarde et de développement des Hardines works to maintain and develop the site, offering guided tours even though the Hardines are privately owned and there are no paths, only rights of way reserved for local gardeners. The Hardines Saint Sulpice and Saint-Grégoire market gardens are located in the two communes of Ham and Eppeville, and form a veritable jewel of greenery in the heart of the Ham urban area.

Guided tour of Hardines:

Discover a unique natural heritage, the green lung of the town of Ham, the Hardines!

bring walking shoes

L’événement Printemps du département Les Hardines de Ham Ham a été mis à jour le 2025-02-13 par OT HAUTE SOMME PERONNE