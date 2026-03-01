Printemps du département Musée de Picardie Bourdon

Printemps du département Musée de Picardie

Construit de 1855 à 1867, le Musée de Picardie est le premier bâtiment à avoir été construit spécifiquement pour accueillir un musée. Le monument est à la fois un musée et un lieu d’apparat. Il expose non seulement des trésors artistiques de la région picarde mais également des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art européen et au-delà.

Le musée propose un voyage à travers la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen Âge jusqu’à l’art moderne et contemporain. Au fil de ce parcours magnifié par de somptueux décors du XIXe siècle, nos chefs-d’œuvre vous attendent.

Pour le printemps du Département, l’accès au Musée de Picardie sera gratuit le dimanche 29 mars 2026.

2 rue Puvis de Chavannes Bourdon 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Built between 1855 and 1867, the Musée de Picardie was the first building to be constructed specifically to house a museum. The monument is both a museum and a showplace. It exhibits not only art treasures from the Picardy region, but also masterpieces from the history of European art and beyond.

The museum offers a journey through prehistory, antiquity, the Middle Ages and modern and contemporary art. Our masterpieces await you along the way, enhanced by sumptuous 19th-century decor.

For the springtime of the Département, admission to the Musée de Picardie will be free on Sunday, March 29, 2026.

