Printemps du Département randonnée commentée marais des communes

Rue de la Chasse à Vaches Long Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Randonnée commentée de 5km (départ à 9h00) du Marais des communes à Long qu’est-ce qu’une tourbière ? Pourquoi et comment les préserver ?

Prévoir des bottes ou chaussures adaptées.

Public adulte

Horaire départ à 9h00 (durée 3h)

Lieu de départ parking du camping stade rue de la chasse à vaches à Long

Chien non autorisé.

Gratuit à l’occasion du Printemps du Département



Rue de la Chasse à Vaches Long 80510 Somme Hauts-de-France

English :

Guided 5km hike (departure at 9:00 am) from the Marais des communes to Long: what is a peat bog? Why and how can they be preserved?

Bring suitable boots or shoes.

Public: adults

Schedule: departure at 9:00 am (duration: 3 hours)

Departure point: campsite parking lot stadium, rue de la chasse à vaches, Long

Dogs not allowed.

Free on the occasion of Printemps du Département

L’événement Printemps du Département randonnée commentée marais des communes Long a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre