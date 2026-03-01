Printemps du Département randonnée commentée marais des communes Long
Rue de la Chasse à Vaches Long Somme
Randonnée commentée de 5km (départ à 9h00) du Marais des communes à Long qu’est-ce qu’une tourbière ? Pourquoi et comment les préserver ?
Prévoir des bottes ou chaussures adaptées.
Public adulte
Horaire départ à 9h00 (durée 3h)
Lieu de départ parking du camping stade rue de la chasse à vaches à Long
Chien non autorisé.
Gratuit à l’occasion du Printemps du Département
Rue de la Chasse à Vaches Long 80510 Somme Hauts-de-France
English :
Guided 5km hike (departure at 9:00 am) from the Marais des communes to Long: what is a peat bog? Why and how can they be preserved?
Bring suitable boots or shoes.
Public: adults
Schedule: departure at 9:00 am (duration: 3 hours)
Departure point: campsite parking lot stadium, rue de la chasse à vaches, Long
Dogs not allowed.
Free on the occasion of Printemps du Département
