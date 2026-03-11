Printemps du jeu en Pays Ségali 2026

Samedi 2026-04-11

Le Printemps du jeu en Pays Ségali revient pour une nouvelle édition avec toujours plein de surprises pour les joueurs de 0 à 99 ans !

Organisé par les services petite enfance, enfance et jeunesse de la communauté de communes, la Maison des jeunes et le Centre Social et Culturel.



Au programme, des jeux pour toute la famille jeux de société, jeux inclusifs, jeux en bois, rallye photos, babyfoot géant, escape game, espace snoezelen, spectacle lecture Il était une fois et bien d’autres surprises !

La journée sera ponctuée de différents temps forts que vous pouvez retrouver sur le programme ci-dessous.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue de la mairie Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19 accueil@cscps.fr

Le Printemps du jeu en Pays Ségali is back for another edition with plenty of surprises for players aged 0 to 99!

L’événement Printemps du jeu en Pays Ségali 2026 Baraqueville a été mis à jour le 2026-03-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)