[Printemps du Lin] Découverte de la Grange Saint-Etienne

La Grange Saint-Etienne / 4 Allée Jeanne d’Arc Martin-Église Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Dans le cadre de l’opération, Le Printemps du Lin , la Grange Saint-Étienne ouvre ses portes au public pour mettre à l’honneur une culture emblématique du territoire le lin ??

Depuis 2021, la famille Bouley a choisi de reconvertir son exploitation laitière en agriculture de diversification, en développant la culture d’oléagineux et de céréales. À partir de leurs propres récoltes, ils produisent aujourd’hui une gamme complète de produits alimentaires

– le lin, le colza et le tournesol sont transformés en huiles,

– le blé tendre et le sarrasin en farines,

– le blé dur en pâtes.

Joëlle, Hubert et Paul vous accueillent à Martin-Église pour une visite conviviale et authentique, placée sous le signe du partage et du circuit court. Vous découvrirez le métier ancestral de meunier et suivrez toutes les étapes de la production, de la culture du lin et des céréales jusqu’à l’assiette, au cœur d’une exploitation 100 % locale et familiale.

> Réservation en ligne disponible ci-dessous ? .

La Grange Saint-Etienne / 4 Allée Jeanne d’Arc Martin-Église 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Printemps du Lin] Découverte de la Grange Saint-Etienne

L’événement [Printemps du Lin] Découverte de la Grange Saint-Etienne Martin-Église a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie