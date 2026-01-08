PRINTEMPS DU LIVRE D’OCCASION Marvejols
PRINTEMPS DU LIVRE D’OCCASION Marvejols dimanche 8 mars 2026.
PRINTEMPS DU LIVRE D’OCCASION
Salle polyvalente Marvejols Lozère
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Toute la journée vente de livres, revues, disques, cd et dvd, vyniles, jeux de société et puzzle d’occasion.
Salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 27 85 bibliotheque@cc-gevaudan.fr
English :
All day sale of second-hand books, magazines, records, CDs and DVDs, vinyls, board games and puzzles.
