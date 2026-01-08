PRINTEMPS DU LIVRE D’OCCASION

Salle polyvalente Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Toute la journée vente de livres, revues, disques, cd et dvd, vyniles, jeux de société et puzzle d’occasion.

Toute la journée vente de livres, revues, disques, cd et dvd, vyniles, jeux de société et puzzle d’occasion. .

Salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 27 85 bibliotheque@cc-gevaudan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All day sale of second-hand books, magazines, records, CDs and DVDs, vinyls, board games and puzzles.

L’événement PRINTEMPS DU LIVRE D’OCCASION Marvejols a été mis à jour le 2026-01-08 par 48-OT Gévaudan Destination