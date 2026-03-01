Printemps du livre Salle polyvalente Pierre Bérégovoy Saint-Éloi

Printemps du livre

Salle polyvalente Pierre Bérégovoy Rue de la Gare Saint-Éloi Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

L’association MosaïC a le plaisir de vous inviter le dimanche 22 mars 2026, de 10h à 18h (ouverture non-stop), à la salle polyvalente Pierre Bérégovoy.

Venez célébrer la lecture, les rencontres et la culture lors de cette nouvelle édition du Printemps du livre.

Deux invités d’honneur exceptionnels Aurore Balland Pieuchot, auteure nivernaise et Brian Bouillon-Baker, fils de la grande Joséphine Baker, entrée au Panthéon en 2021

Entrée gratuite

Un moment de convivialité et de découverte littéraire à ne pas manquer !

Venez nombreux ! .

Salle polyvalente Pierre Bérégovoy Rue de la Gare Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 74 09 94 association.mosaic.58@gmail.com

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English : Printemps du livre

L’événement Printemps du livre Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers