Printemps du Moulin des Costes Le Moulin des Costes Pélissanne

Printemps du Moulin des Costes

Samedi 18 avril 2026 de 10h à 17h. Le Moulin des Costes 445 Chemin De Saint-Pierre Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

On fête le printemps au Moulin des Costes !

Une journée détente pendant laquelle petits et grands trouveront leur bonheur marché de producteurs locaux, foire aux plantes, buvette et restauration et animations pour enfants sont au rendez-vous !

Comme à chaque printemps, le Moulin des Costes réunit tous les ingrédients pour vous concocter une journée agréable et conviviale !

Vous retrouverez un marché de producteurs locaux (fromage de chèvre, miel, plantes aromatiques, confitures…) et une foire aux plants tomates, fraises, aubergines, etc. pour préparer au mieux votre potager.

Le foodtruck l’Emporte Pâtes cuisinera des raviolis faits maison.

Enfin, l’accent est mis sur les animations pour les enfants ! Balades à poney, maquillage, atelier boutures d’oliviers, chèvres… et même un escape game !



Votre rendez-vous du printemps est au Moulin des Costes ! .

Le Moulin des Costes 445 Chemin De Saint-Pierre Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 00 info@moulindescostes.com

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English :

Let’s celebrate spring !

Everyone will find happyness at the Moulin des Costes a local farmer’s market, a plant fair, a foodtruck and entertainements for children will be there !

L’événement Printemps du Moulin des Costes Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes