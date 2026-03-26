Printemps du Patrimoine A l’assaut de la Basilique de L’Epine ! Basilique Notre-Dame de l’Epine L’Épine
Printemps du Patrimoine A l’assaut de la Basilique de L’Epine ! Basilique Notre-Dame de l’Epine L’Épine vendredi 10 avril 2026.
Printemps du Patrimoine A l’assaut de la Basilique de L’Epine !
Basilique Notre-Dame de l’Epine Avenue du Luxembourg L’Épine Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 15:00:00
fin : 2026-04-10 18:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Tout public
Venez assister à la descente en rappel de la Basilique par un cordiste, accompagné d’un artiste béninois Gilber Toh Kouk. .
Basilique Notre-Dame de l’Epine Avenue du Luxembourg L’Épine 51460 Marne Grand Est +33 3 26 97 81 72
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English : Printemps du Patrimoine A l’assaut de la Basilique de L’Epine !
L’événement Printemps du Patrimoine A l’assaut de la Basilique de L’Epine ! L’Épine a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne