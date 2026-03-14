PRINTEMPS DU VIN

11 Rue du Pic Saint-Loup Cazevieille Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Nous sommes ravis de vous accueillir le Dimanche 22 mars à partir de 11h00 pour le vernissage de Kathy Bassaget avec une dégustation de nos vins accompagné d’une petite restauration jusqu’à 18h. Venez profiter de notre rooftop pour admirer la vue du Pic Saint-Loup et ensuite flâner autour du caveau pour admirer les sculptures de Kathy. Entrée gratuite Inscription obligatoire via la billetterie

Nous sommes ravis de vous accueillir le Dimanche 22 mars à partir de 11h00 pour le vernissage de Kathy Bassaget avec une dégustation de nos vins accompagné d’une petite restauration jusqu’à 18h. Venez profiter de notre rooftop pour admirer la vue du Pic Saint-Loup et ensuite flâner autour du caveau pour admirer les sculptures de Kathy. Entrée gratuite Inscription obligatoire via la billetterie .

11 Rue du Pic Saint-Loup Cazevieille 34270 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : OPEN HOUSE AT CLOS DES REBOUSSIERS

Clos des Reboussiers opens its doors to visitors from 10am to 6pm. For the first time, you’ll be able to taste a wide range of wines, accompanied by local produce, and take a guided tour of the estate.

L’événement PRINTEMPS DU VIN Cazevieille a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP