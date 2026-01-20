Printemps en fête Soirée années 80

6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Ambiance 100% rétro avec les meilleurs hits des années 80.

Le comité des fêtes de la ville de Molsheim vous propose une soirée spéciale années 80 !

Déhanchez vous sur des sons mythiques, buvette et petite restauration. .

6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 82 37 64 comfete.molsheim@orange.fr

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English :

100% retro ambience with the best hits of the 80s.

L’événement Printemps en fête Soirée années 80 Molsheim a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig