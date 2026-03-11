Printemps en Musique Eglise du Sacré-Coeur Audincourt

Printemps en Musique

Eglise du Sacré-Coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Issu de la rencontre entre la Fanfare de Vandoncourt, fondée en 1888, et l’Harmonie d’Hérimoncourt, cet orchestre réunissant une trentaine de musiciens amateurs, invite à venir célébrer l’arrivée du printemps en musique.

Entrée libre Chapeau .

English : Printemps en Musique

