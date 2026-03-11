Printemps Express Devant l’Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne Mâcon

Printemps Express

Devant l’Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1 Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:30:00

fin : 2026-04-09 12:30:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-25

Et si vous partiez à l’aventure pour vivre une sortie en petit train, pleine de chocolats ?

Embarquez dans le Printemps Express pour cette aventure chocolatée ! Montez à bord du petit train aux couleurs printanières pour une chasse aux œufs dans le jardin du Château de Chatenay.

Célébrez l’arrivée du printemps avec des anecdotes sur les animaux dans une balade commentée d’une heure, entrecoupée par un arrêt au château de Chatenay. Les enfants y sont invités à récolter des œufs multicolores, pour les échanger contre un sachet de confiseries confectionné par la Chocolaterie Dufoux.

La chasse aux oeufs est prolongée par une dégustation de vins pour les adultes et des rafraîchissements fruités pour les enfants fournis par l’exploitation Les fruits de Bourgogne .

A vos paniers, prêts ? Partez ! La réservation en ligne est recommandée pour garantir votre place.

Départ pour l’aventure au choix.

Durée 2h. .

Devant l’Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourisme.com

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English : Printemps Express

L’événement Printemps Express Mâcon a été mis à jour le 2026-03-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)