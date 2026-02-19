Printemps festif à la Draille

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée de lancement de la HOULETTE, le café associatif de la Draille.

Un moment convivial pour célébrer l’arrivée du printemps !

Plus d’infos à venir prochainement…

Horaire NC à ce jour, à la Draille .

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 94 41 ladraille12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Launch party for La HOULETTE, the café association in La Draille.

A convivial moment to celebrate the arrival of spring!

L’événement Printemps festif à la Draille La Cavalerie a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)