Printemps festif à la Draille La Cavalerie samedi 21 mars 2026.

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie Aveyron

Tarif : – –

Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

2026-03-21

Soirée de lancement de la HOULETTE, le café associatif de la Draille.
Un moment convivial pour célébrer l’arrivée du printemps !
Plus d’infos à venir prochainement…
Horaire NC à ce jour, à la Draille   .

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 94 41  ladraille12@gmail.com

English :

Launch party for La HOULETTE, the café association in La Draille.
A convivial moment to celebrate the arrival of spring!

