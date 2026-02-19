Printemps festif à la Draille La Cavalerie
Printemps festif à la Draille La Cavalerie samedi 21 mars 2026.
Printemps festif à la Draille
20 rue des Hospitaliers La Cavalerie Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Soirée de lancement de la HOULETTE, le café associatif de la Draille.
Un moment convivial pour célébrer l’arrivée du printemps !
Plus d’infos à venir prochainement…
Horaire NC à ce jour, à la Draille .
20 rue des Hospitaliers La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 94 41 ladraille12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Launch party for La HOULETTE, the café association in La Draille.
A convivial moment to celebrate the arrival of spring!
L’événement Printemps festif à la Draille La Cavalerie a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)