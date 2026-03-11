Printemps Gourmand Place du Pijoret La Roque-d’Anthéron

Printemps Gourmand

Dimanche 19 avril 2026 de 10h à 18h. Place du Pijoret Esplanade du Centre culturel et sportif Marcel Pagnol La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Printemps Gourmand 2026 9ème édition

Salon gastronomique avec dégustations, producteurs locaux et concours de desserts.

Le Printemps Gourmand et des vins est un rendez-vous convivial autour de la gastronomie et des produits de terroir.

De nombreux exposants seront présents vins fins, charcuteries de différentes régions, tapenades, fromages (dont Roquefort artisanal), bières locales, huiles d’olive, produits de la mer, confiseries, biscuits provençaux et autres spécialités.

Les visiteurs pourront profiter

de dégustations gratuites,

d’une offre de restauration sur place (panisses, gaufres salées et sucrées, crêpes, plats siciliens, traiteur oriental, etc.),

de promenades en voitures anciennes proposées par les Gentlemen Drivers de La Roque-d’Anthéron.

Cette édition accueillera également le premier concours de desserts, ouvert à tous (adultes, enfants et amateurs), autour du thème du chocolat, avec une remise de prix organisée lors de l’événement.

Comme chaque année, une partie des bénéfices sera reversée à l’association Vaincre la mucoviscidose. .

Place du Pijoret Esplanade du Centre culturel et sportif Marcel Pagnol La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 99 00 26 lionsclub.rld@laposte.net

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English :

Printemps Gourmand 2026 9th edition

Gastronomic fair with tastings, local producers and dessert competition.

L’événement Printemps Gourmand La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron