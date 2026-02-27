PRINTEMPS MAR I MUNT

Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 70

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

Vivez le printemps en grand 4 semaines d’aventures en mer et montagne, d’ateliers créatifs, de rencontres nature et d’activités familiales dans les paysages catalans. Une explosion de découvertes pour tous les curieux de sensations et de joie de vivre !

Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 contact@pymed.fr

English :

Experience spring in a big way: 4 weeks of sea and mountain adventures, creative workshops, nature encounters and family activities in the Catalan countryside. An explosion of discoveries for all those curious about sensations and joie de vivre!

