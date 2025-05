Printemps Musical à Frigolet 2025 – Abbaye de Saint Michel de Frigolet Tarascon, 29 mai 2025 18:00, Tarascon.

Printemps Musical à Frigolet 2025 Du jeudi 29 au samedi 31 mai 2025 de 18h à 20h.

Dimanche 1er juin 2025 de 16h30 à 18h30. Abbaye de Saint Michel de Frigolet

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-05-29 18:00:00

fin : 2025-05-31 20:00:00

L’abbaye de Saint-Michel de Frigolet offre l’acoustique et la vibration des voutes de la basilique et de la Chapelle Saint Michel aux concerts de chant et de musique du Printemps Musical 2025 !

Après deux premières années qui ont brillamment installé l’événement auprès d’un large public, la troisième édition du Printemps Musical de Frigolet, du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin, dévoile son programme ! L’association Frigolet Culture Patrimoine Nature qui en porte l’organisation annonce quatre soirées de très haut-niveau sur le thème Ombre et Lumière .

Au programme

Jeudi 29 mai (19h), dans la Basilique, le chœur Dulci Jubilo interprètera le programme Luminous Night , constitué d’œuvres vocales sacrées, notamment le célèbre Miserere d’Allegri

Vendredi 30 mai (19h), dans l’Eglise Saint-Michel, Arnaud Martin et Grégoire Rolland, pour un duo clarinette et orgue autour de transcriptions d’œuvres de Telemann, Weber, et Franck Martin.

Samedi 31 mai (19h), dans l’Eglise Saint-Michel, le quatuor Girard, et Moya Yu au piano, dans un programme autour de la danse, mêlant des œuvres de Beethoven à des œuvres de Grégoire Rolland.

Dimanche 1er juin (16h30), dans la Basilique, les Petits Chanteurs de la Major et le chœur Phocéen, dans le Requiem de Fauré et des œuvres de Théodore Dubois



L’entrée pour chaque concert, incluant l’avant concert et l’apéritif sera au prix de 20 € Pass festival 70€ Gratuité pour les moins de 18 ans. .

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 70 07

English :

The abbey of Saint-Michel de Frigolet offers the acoustics and vibrancy of the basilica’s vaults and the Chapelle Saint Michel to the vocal and musical concerts of Printemps Musical 2025!

German :

Die Abtei Saint-Michel de Frigolet bietet die Akustik und die Vibration der Gewölbe der Basilika und der Kapelle Saint Michel für die Gesangs- und Musikkonzerte des Printemps Musical 2025!

Italiano :

L’abbazia di Saint-Michel de Frigolet offre l’acustica e la vibrazione delle volte della basilica e della Chapelle Saint Michel ai concerti vocali e musicali del Printemps Musical 2025!

Espanol :

La abadía de Saint-Michel de Frigolet ofrece la acústica y la vivacidad de las bóvedas de la basílica y de la Chapelle Saint Michel a los conciertos vocales y musicales de Printemps Musical 2025

