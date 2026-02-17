Printemps musical Baroque au féminin Église Saint-Hubert Haute-Kontz

Printemps musical Baroque au féminin

Église Saint-Hubert 3 Rue Principale Haute-Kontz Moselle

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2026-03-08 16:00:00

2026-03-08

L’histoire de Philomène Valois !

Connaissez-vous celle que Versailles surnommait La Comète ?

Avant de devenir la muse des plus grands compositeurs du Grand Siècle, Philomène Valois n’était qu’une voix anonyme s’élèvent du brouillard des bords de Seine. Fille de rien, elle possédait pourtant un trésor que les rois allaient lui envier. une tessiture de soprano capable d’atteindre des hauteurs presque irréelles, évoquant la musique des sphères célestes.

Lors de ce concert Mary-Lee Jacquier (soprano), Christophe Durant(clavecin) et leurs musiciens, nous proposent de traverser la vie de Philomène Valois, ses élans passionnés et ses plus grands tourments à travers les chefs d’œuvre de la musique baroque. Un voyage musical où le combat pour la dignité des femmes rencontre l’immensité du cosmos.

Plus d’informations et la programmation complète sur www.ccce.frTout public

Église Saint-Hubert 3 Rue Principale Haute-Kontz 57480 Moselle Grand Est printemps.musical@orange.fr

English :

The story of Philomène Valois!

Do you know the woman Versailles nicknamed La Comète ?

Before she became the muse of the greatest composers of the Grand Siècle, Philomène Valois was no more than an anonymous voice rising from the fog on the banks of the Seine. A daughter of nothing, she nevertheless possessed a treasure that would be the envy of kings: a soprano range capable of reaching almost unreal heights, evoking the music of the celestial spheres.

In this concert, Mary-Lee Jacquier (soprano), Christophe Durant (harpsichord) and their musicians take us on a journey through the life of Philomène Valois, her passionate impulses and her greatest torments, through the masterpieces of Baroque music. A musical journey where the fight for women?s dignity meets the immensity of the cosmos.

Further information and the full program at www.ccce.fr

