Printemps Musical Duo B!z’Art Église Saint-Nicolas Rodemack

Église Saint-Nicolas, 23 Rue de l'Église, Rodemack, Moselle

Vendredi 2026-03-06 20:00:00

B!z’art ou bizarre ?

Quand la musique vous invite, aux confins des univers du classique et du jazz, à découvrir la magie du cosmos, le ciel étoilé, les astres qui veillent sur nous depuis des millions d’années…

Musiciens passionnés et engagés, Geoffrey Baptiste et André Roe aiment partager leur amour de la musique avec une grande simplicité et complicité avec le public. Chaque année, ils effectuent de nombreuses tournées à travers l’Europe (Scandinavie, îles britanniques, France, Luxembourg, Républiques baltes, Slovénie, Croatie, Grèce…).

Doté d’une personnalité artistique forte, motivé par une recherche constante de cohésion et de précision, ce duo de pianistes sur 1 et 2 pianos, (mais n’est-ce pas plutôt une seule personne à 20 doigts ?) sort de l’ordinaire et du déjà vu…

Plus d'informations et la programmation complète sur www.ccce.fr

printemps.musical@orange.fr

English :

B!z’art or bizarre?

When music invites you to discover the magic of the cosmos, the starry skies and the stars that have watched over us for millions of years… at the crossroads of the classical and jazz worlds.

Passionate and committed musicians, Geoffrey Baptiste and André Roe love to share their love of music with the public in a simple and intimate way. Every year, they tour extensively throughout Europe (Scandinavia, British Isles, France, Luxembourg, Baltic Republics, Slovenia, Croatia, Greece…).

Endowed with a strong artistic personality, motivated by a constant quest for cohesion and precision, this duo of pianists on 1 and 2 pianos (but isn’t it rather a single person with 20 fingers?) stands out from the ordinary and the déjà vu…

For more information and the full program, visit www.ccce.fr

