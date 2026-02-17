Printemps musical Le pompon Spectacle famille Salle des fêtes Fixem

Printemps musical Le pompon Spectacle famille

Attraper le pompon… quel enfant n’a jamais rêvé d’être l’heureux élu qui gagnerait le droit de faire un tour de plus ?

Dans un tour de chant poétique et engagé, deux musiciens virtuoses racontent l’hisoire du premier manège… et du premier pompon. Les chansons d’Emanuel Bémer, portées par la guitare de Christophe Blondé, revisitent avec finesse et humour l’asburdité de la course à la réussite. Entre métaphysique, digressions et poésie, ils nous entraînent dans une ronde folle où notre tête finit par tourner… comme dans un manège !

Catching the pom-pom… what child hasn’t dreamed of being the lucky one to win the right to ride one more time?

In a poetic and engaging tour de chant, two virtuoso musicians tell the story of the first merry-go-round… and the first pompon. Emanuel Bémer’s songs, carried by Christophe Blondé’s guitar, revisit the absurdity of the race to success with finesse and humor. Between metaphysics, digressions and poetry, they take us on a wild ride where our heads end up spinning… just like on a merry-go-round!

Show for all ages 6 and up. More information and the full program at www.ccce.fr

