Printemps musical Les Trompettes de Lyon Gymnase Communautaire Kanfen

Que des trompettes ? et pourtant on croit entendre un orchestre entier !

Pour leur concert Carte Blanche , les Trompettes de Lyon puisent dans leur vaste répertoire des grands classiques de l’orchestre à des extraits d’opéras célèbres, de la chanson française aux fantaisies modernes et comédies musicales, les musiciens auront à cœur de faire sonner avec brio leur instrumentation si particulière. On voyage en leur compagnie en redécouvrant au gré de leur fantaisie le grand comme le petit répertoires, dans des arrangements souvent inédits, forcément surprenants.

Plus d'informations et la programmation complète sur www.ccce.fr

Gymnase Communautaire 36 Rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est printemps.musical@orange.fr

English :

Just trumpets? and yet it sounds like a full orchestra!

For their Carte Blanche concert, the Trompettes de Lyon draw on their vast repertoire: from the orchestra’s great classics to excerpts from famous operas, from French chanson to modern fantasies and musicals, the musicians are committed to making their distinctive instrumentation sound brilliant. We travel with them, rediscovering the great as well as the small repertoires, in arrangements that are often original and inevitably surprising.

For more information and the full program, visit www.ccce.fr

