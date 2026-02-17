Printemps musical Orchestre Symphonique du Pays Haut Val d’Alzette Gymnase Communautaire Kanfen

Printemps musical Orchestre Symphonique du Pays Haut Val d’Alzette

Gymnase Communautaire 36 Rue de Hettange Kanfen Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Laissez-vous embarquer par cette aventure sonore !

Sous la direction de Rémy Narozny-Luppi, les musiciens vous invitent à un voyage exceptionnel A la croisée des mondes . Des confins des univers inexplorés, avec des extraits de La Suite des Planètes de Gustav Holst, aux épopées galactiques du célèbre compositeur John Williams, jusqu’aux grandes métropoles du Nouveau Monde avec les thèmes de West Side Story, la musique symphonique devient le véhicule de nos rêves d’exploration.

Pour ce concert, la baguette du chef sera une boussole, et les partitions dessineront les cartes des nouveaux mondes.

Plus d’informations et la programmation complète sur www.ccce.frTout public

Gymnase Communautaire 36 Rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est printemps.musical@orange.fr

English :

Let yourself be carried away by this sonic adventure!

Under the direction of Rémy Narozny-Luppi, the musicians invite you on an exceptional journey To the crossroads of worlds . From the confines of unexplored universes, with excerpts from Gustav Holst’s Suite of Planets, to the galactic epics of celebrated composer John Williams, to the great metropolises of the New World with themes from West Side Story, symphonic music becomes the vehicle for our dreams of exploration.

For this concert, the conductor’s baton will be a compass, and the scores will draw the maps of new worlds.

For more information and the full program, visit www.ccce.fr

L’événement Printemps musical Orchestre Symphonique du Pays Haut Val d’Alzette Kanfen a été mis à jour le 2026-02-17 par OT CATTENOM ET ENVIRONS