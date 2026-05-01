Printemps Pop Concert chorale et solistes Le Manoir Equivocal Corgoloin

Corgoloin

Printemps Pop Concert chorale et solistes

Le Manoir Equivocal 18 Rue du Manoir Corgoloin Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 21:00:00

Date(s) :

2026-05-21

La Chorale Pop de Beaune s’associe à quelques solistes, pour son concert de printemps au Manoir Equivocal, sous la direction dynamique et enthousiaste de sa cheffe de chœur Manja Lytzhoft.

Venez nombreux !

Participation libre. .

Le Manoir Equivocal 18 Rue du Manoir Corgoloin 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 54 59 57

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English : Printemps Pop Concert chorale et solistes

L’événement Printemps Pop Concert chorale et solistes Corgoloin a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Gevrey-Nuits| 2*