Printemps Pop Concert chorale et solistes Le Manoir Equivocal Corgoloin
Printemps Pop Concert chorale et solistes Le Manoir Equivocal Corgoloin jeudi 21 mai 2026.
Corgoloin
Printemps Pop Concert chorale et solistes
Le Manoir Equivocal 18 Rue du Manoir Corgoloin Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21 21:00:00
Date(s) :
2026-05-21
La Chorale Pop de Beaune s’associe à quelques solistes, pour son concert de printemps au Manoir Equivocal, sous la direction dynamique et enthousiaste de sa cheffe de chœur Manja Lytzhoft.
Venez nombreux !
Participation libre. .
Le Manoir Equivocal 18 Rue du Manoir Corgoloin 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 54 59 57
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English : Printemps Pop Concert chorale et solistes
L’événement Printemps Pop Concert chorale et solistes Corgoloin a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Gevrey-Nuits| 2*