Printemps Tsigane fête le Bal d’Ederlezi: Tarafikants · Maria Chivu · Raluca Radu · Norig… — Le Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

La soirée fera découvrir une nouvelle génération d’artistes qui puisent leur inspiration dans les répertoires musicaux des cultures tziganes. Le groupe Tarafikants accueillera deux figures majeures de la nouvelle scène roumaine de Bucarest, Maria Chivu et Raluca Radu, avec la participation de Norig. On y retrouvera aussi la troupe de danse Romano Atmo, le chœur amateur féminin Balkan Est dirigé par Stefka Miteva, ainsi que la fanfare tsigane Baklava Orkestar.

Le Point Fort d’Aubervilliers, en collaboration avec Balkan Beats et DJ Tagada s’associent pour une grande fête pleine de belles émotions aux côtés d’artistes qui se renouvellent sans cesse et s’exilent constamment vers de nouveaux mélanges : la scène parisienne est actuellement l’une des plus actives dans ce bouleversant métissage.

Le festival Printemps Tsigane vous invite à participer au Grand Bal d’Ederlezi, fête traditionnelle originaire d’Asie centrale qui célèbre l’arrivée du printemps le jour de la Saint-Georges !

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h00 à 00h00

payant Tarif réduit prévente : 10 EUR

Tarif plein prévente : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T00:00:00+02:00

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers



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