Pris au piège Caught Stealing Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour
Pris au piège Caught Stealing Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour samedi 20 septembre 2025.
Pris au piège Caught Stealing
Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Interdit 12 ans
Hank Thompson a été un joueur de baseball prodige au lycée, mais désormais il ne peut plus jouer. À part ça, tout va bien.
Interdit 12 ans
Hank Thompson a été un joueur de baseball prodige au lycée, mais désormais il ne peut plus jouer. À part ça, tout va bien. Il sort avec une fille géniale, il est barman la nuit dans un bar miteux à New York, et son équipe préférée, donnée perdante, est en train de réaliser une improbable remontée vers le titre. Quand Russ, son voisin punk lui demande de s’occuper de son chat pendant quelques jours, Hank ignore qu’il va se retrouver pris au milieu d’une bande hétéroclite de redoutables gangsters. Les voilà tous après Hank, et lui ne sait même pas pourquoi. En tentant d’échapper à leurs griffes, Hank doit mobiliser toute son énergie et rester en vie assez longtemps pour comprendre. .
Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com
English : Pris au piège Caught Stealing
Forbidden 12 years
Hank Thompson was a prodigious baseball player in high school, but now he can’t play. Other than that, all’s well.
German : Pris au piège Caught Stealing
Verboten 12 Jahre
Hank Thompson war in der Highschool ein Baseball-Wunderkind, aber jetzt kann er nicht mehr spielen. Ansonsten ist alles in Ordnung.
Italiano :
Vietato ai minori di 12 anni
Hank Thompson era un prodigioso giocatore di baseball al liceo, ma ora non può più giocare. A parte questo, tutto va bene.
Espanol : Pris au piège Caught Stealing
Prohibido a menores de 12 años
Hank Thompson era un prodigioso jugador de béisbol en el instituto, pero ahora no puede jugar. Aparte de eso, todo va bien.
L’événement Pris au piège Caught Stealing Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Tartas