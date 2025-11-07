Prise en main de ta machine à coudre à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
vendredi 7 novembre 2025.
Prise en main de ta machine à coudre à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Début : 2025-11-07 18:00:00
fin : 2025-11-07 20:00:00
2025-11-07
Le principe est simple la couture serait un rêve émerveillé sans les ennuis de machine à coudre ! Heureusement, Angélique est là pour voir avec vous comment mieux utiliser votre mchine ! Inscription conseillée.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis participation libre. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
