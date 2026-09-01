Prise en main de Youtube Fablab l’Atelier Made in Iki Commenailles
jeudi 17 septembre 2026 · Fablab l'Atelier Made in Iki · Commenailles
Informations pratiques
Commenailles
Prise en main de Youtube
Fablab l’Atelier Made in Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 12:00:00
Date(s) :
2026-09-17
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Fablab l’Atelier Made in Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
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English : Prise en main de Youtube
L’événement Prise en main de Youtube Commenailles a été mis à jour le 2026-09-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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