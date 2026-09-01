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Prise en main de Youtube Fablab l’Atelier Made in Iki Commenailles

jeudi 17 septembre 2026 · Fablab l'Atelier Made in Iki · Commenailles

Prise en main de Youtube Fablab l’Atelier Made in Iki Commenailles

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Fablab l'Atelier Made in Iki
Adresse
5 Place du Général Michelin
Ville
39140 Commenailles
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Commenailles

Prise en main de Youtube

Fablab l’Atelier Made in Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 12:00:00

Date(s) :
2026-09-17

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Fablab l’Atelier Made in Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

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English : Prise en main de Youtube

L’événement Prise en main de Youtube Commenailles a été mis à jour le 2026-09-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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