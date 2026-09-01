Prise en main de Youtube Fablab l’Atelier Made in Iki Commenailles

Informations pratiques

Commenailles

Prise en main de Youtube

Fablab l’Atelier Made in Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-17 12:00:00

Date(s) :

2026-09-17

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Fablab l’Atelier Made in Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

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English : Prise en main de Youtube

L’événement Prise en main de Youtube Commenailles a été mis à jour le 2026-09-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)