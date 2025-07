PRISMES / Olivier Masson Le Volume Vern-sur-Seiche

PRISMES / Olivier Masson Le Volume Vern-sur-Seiche 5 septembre – 15 octobre Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite / Tout public

Installation

Artiste textile, Olivier travaille sur la couleur et les dessins géométriques inspirés du tissage à lames. Son travail récent porte sur la synthèse additive des couleurs. La juxtaposition de la chaîne et de la trame forme des croisures, des rectangles de couleurs, grâce à des fils de bolduc (de la ficelle à cadeaux) ayant la forme de ruban.

Olivier Masson publie avec François Roussel en 1987 le livre : « Tissage à lames et graphisme » qui explore les possibilités graphiques du tissage à cadres et expose la méthode des initiales. Il crée en 1985 le logiciel textile « Pointcarré », puis la société « Pointcarré SARL » avec François Roussel en 1987, qu’il dirige jusqu’en 2010.

Vernissage ouvert à tous le vendredi 5 septembre à 19h.

http://levolume.fr/ 02 99 62 96 36 accueil.volume@vernsurseiche.fr http://www.levolume.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36