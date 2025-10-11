BORIS BOUBLIL – MU – BORIUS BOUBLIL – MU – LE GUEULARD PLUS Nilvange

BORIS BOUBLIL – MU – BORIUS BOUBLIL – MU Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Boris Boublil Mù Mù est un projet instrumental post-rock porté par Boris Boublil, né de l’envie de créer un orchestre où se rencontrent mélodies simples et envoûtantes, textures électriques et acoustiques, dans un univers sans paroles qui laisse place à l’imaginaire.Inspiré par des figures comme Mark Hollis ou Nino Rota, Mù propose une musique contemplative, sensible et cinématographique, qui invite à la réflexion et à l’évasion.Le nom fait référence au continent mythique de Mu, une civilisation disparue, engloutie, symbolisant une utopie originelle. Ce mythe devient une métaphore : et si ce qui était caché sous la surface du monde révélait nos rêves, notre inconscient collectif, nos possibles ?Mù explore ainsi un territoire artistique où se croisent l’intime et l’universel, l’imaginaire et le réel — une invitation à la découverte d’un folklore intérieur.

LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57