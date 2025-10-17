SONNY RAVE – 360 Rennes

SONNY RAVE – 360 Rennes vendredi 17 octobre 2025.

Début : 2025-10-23 à 20:30.

KRUMPP MUSIC PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC SURVOLTA : SONNY RAVEPorté par des mélodies puissantes et une signature vocale unique, Sonny Rave s’impose comme l’une des figures montantes d’un R&B francophone en pleine prise de vitesse. Souvent comparé à The Weeknd ou Hamza, il façonne son ADN musical aux côtés de producteurs de renom tels que Kosei, TaeminTekken, STWO (Drake, Frank Ocean, Brent Faiyaz…) et surtout Sectra, avec qui il affine et perfectionne son style. Après un EP et une première mixtape remarqués, il poursuit son ascension en s’invitant sur le projet BDLM de Tiakola avant d’enchaîner avec son nouveau projet Silk & Shadows, sorti le 28 février 2025, où il collabore avec – entre autres – Green Montana et Genezio. Le 15 février dernier, il confirme son impact grandissant en remplissant La Maroquinerie (Paris) en seulement 10 heures, un exploit qui témoigne de sa montée en puissance.

360 COURS DES ALLIES 35000 Rennes