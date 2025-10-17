MARCEL APRIL’S FISH BL!SS – LE GUEULARD PLUS Nilvange

MARCEL APRIL’S FISH BL!SS – LE GUEULARD PLUS Nilvange vendredi 17 octobre 2025.

MARCEL APRIL’S FISH BL!SS Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

marcelmarcel, c’est un fantôme carnavalesque qui aime faire beaucoup de boucan en se frottant à la joue des humains avec tendresse. Comme un chat boiteux à la queue duquel on aurait attaché des cymbales. Insupportable mais bizarrement sympathique. Leur musique doit autant à Jonathan Richman qu’aux frappes tendues de Steven Gerrard ; aux guitares tordues de Sonic Youth qu’à la peinture expressionniste allemande ; aux dessins-animés idiots de leur adolescence qu’à la philosophie présocratique. Formé à Arlon, ville la plus ancienne de Belgique avec la plus haute concentration de cafés par habitants, marcel prend le plus souvent la forme d’un quintet. Les guitares et la basse font comparaître 50 ans de musique saturée devant un tribunal révolutionnaire : rock’n’roll, post-punk, punk-rock, grunge, noise, indie, tout ça défile joyeusement devant la barre, dans le désordre le plus complet. La batterie malaxe le tout avec des beats qui emportent l’auditeur dans une vieille locomotive fêlée, sans trop regarder dans le rétro. Enfin, la voix ressuscite le Sprechgesang de Brecht et la chanson dadaïste du Cabaret Voltaire dans une belle langue optimiste anglo-wallonne, comme un monsieur Loyal qui aurait fait ses armes au CBGB en gardant la nostalgie des pâtés gaumais. April’s FishApril’s Fish balance un cocktail explosif de noise, jungle et shoegaze. C’est jeune, brut et sans filtre – ça déborde, ça éclabousse. BL!SSTrio féroce noise rock, aux riffs acides et saturés, au son basse distordu et résonnant et à la batterie explosive. Plus simplement : BL!SS c’est méchant et ça tabasse fort ! Le Gueulard Plus est accessible aux personnes en situation de handicap moteur mais aussi aux personnes malvoyantes et malentendantes. Le Gueulard Plus ouvre ses portes 30 min avant le début du concert.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57