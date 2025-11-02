PRISON 666 – L’IMAGINARIUM Lagny-Sur-Marne

PRISON 666 Début : 2025-11-02 à 14:40. Tarif : – euros.

L’IMAGINARIUM présente : PRISON 666.Billet daté, du 03 octobre au 02 novembre 2025.L’expérience Halloween 2025 !Oserez-vous franchir les portes de la Prison 666 ?Vivez une aventure macabre dans 850m2 de labyrinthe. Malheureusement, en pénétrant dans cet établissement, vos nerfs seront soumis à rude épreuve… Vous rencontrerez les terrifiants prisonniers, vous vous perdrez dans un dédale de couloirs sans fin pour tenter de vous échapper et retrouver votre liberté.Pour l’instant, personne ne sait quand et comment vous en ressortirez… si vous en ressortez…Comédiens, décors plus que réels, effets spéciaux, venez vivre le pire cauchemar de votre vie, en famille ou entre amis. Le parcours, semé d’embûches, vous réservera de nombreuses mésaventures !*Le spectacle Prison 666 est fortement déconseillé aux moins de 12 ans et est interdit aux femmes enceintes, aux visiteurs présentant des problèmes de santé importants: cardiaques, épileptiques, etc…

L’IMAGINARIUM 45 CHEMIN DE LA GRANDE VOIRIE 77400 Lagny-Sur-Marne 77