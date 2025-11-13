PRISONNIER DU SOUVENIR – VIVRE AVEC LE TROUBLE DU STRESS POST-TRAUMATIQUE HEC Alumni Paris Jeudi 13 novembre, 13h00 sur inscription

L’Inserm convie les membres d’HEC Santé à sa prochaine webconférence qui se tiendra jeudi 13 novembre 2025, de 13h00 à 13h30, sur le thème

« À l’occasion des 10 ans des attentats du 13 novembre, l’Inserm vous propose un magazine exceptionnel sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et ses effets sur la mémoire. Une émission pour mieux comprendre les impacts psychologiques et les avancées scientifiques sur le TSPT. »

avec :

Gaëlle Abgrall, psychiatre, responsable de la Cellule d’urgence médico-psychologique SAMU Paris et IDF,

Francis Eustache, neuropsychologue Inserm, spécialiste de la mémoire,

et Denis Peschanski, historien CNRS, co-porteurs du programme de recherche 13 novembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T13:30:00.000+01:00

