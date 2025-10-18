Prisonniers du château de Montélimar ! Rue de Narbonne Montélimar

Prisonniers du château de Montélimar ! Rue de Narbonne Montélimar samedi 18 octobre 2025.

Prisonniers du château de Montélimar !

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-18 13:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-05 2025-11-08 2025-11-12

Les prisons du château sortent de l’ombre et se dévoilent aux visiteurs.

Plongez dans cet épisode trouble de l’histoire du château. Parcours immersif, jeu de plateau géant, exposition d’objets pénitentiaires… Une expérience inédite qui n’attend que vous.

.

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

The castle?s prisons come out of the shadows and reveal themselves to visitors.

Immerse yourself in this troubled episode in the castle?s history. Immersive tour, giant board game, exhibition of prison artifacts? A unique experience waiting to be discovered.

German :

Die Gefängnisse des Schlosses treten aus dem Schatten und werden den Besuchern enthüllt.

Tauchen Sie ein in diese dunkle Episode der Geschichte des Schlosses. Ein immersiver Rundgang, ein riesiges Brettspiel, eine Ausstellung von Objekten aus dem Strafvollzug? Ein völlig neues Erlebnis, das nur auf Sie wartet.

Italiano :

Le prigioni del castello escono dall’ombra e si rivelano ai visitatori.

Immergetevi in questo travagliato episodio della storia del castello. Un tour immersivo, un gioco da tavolo gigante, una mostra di manufatti carcerari? Un’esperienza unica che vi aspetta.

Espanol :

Las prisiones del castillo salen de las sombras y se revelan a los visitantes.

Sumérjase en este turbulento episodio de la historia del castillo. Una visita inmersiva, un juego de mesa gigante, una exposición de objetos de la prisión.. Una experiencia única que le está esperando.

L’événement Prisonniers du château de Montélimar ! Montélimar a été mis à jour le 2025-10-06 par Montélimar Tourisme Agglomération