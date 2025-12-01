Prix Albert Londres Scam Paris

Chaque année, le Prix Albert-Londres récompense des jeunes reporters francophones pour la qualité de leur travail journalistique, dans trois catégories : presse écrite, documentaire audiovisuel et livre.

Après l’annonce du palmarès 2025 le 26 octobre à Beyrouth (Liban), la Bpi a le plaisir d’accueillir les lauréat·es :

• 87e Prix de la presse écrite : Julie Brafman pour ses reportages publiés dans Libération

• 41e Prix de l’audiovisuel : Jules Giraudat & Arthur Bouvart pour leur film Le Syndrome de La Havane

• 9e Prix du livre : Elena Volochine pour Propagande : l’arme de guerre de Vladimir Poutine (Éditions Autrement)

• Prix Albert-Londres d’Honneur : le Prix Albert-Londres tient à saluer le travail essentiel de tous les reporters présents sur le terrain en décernant une médaille Albert-Londres d’honneur aux journalistes gazaouis, représentés lors de la cérémonie de Beyrouth par Adel Zaanoun (AFP, Gaza).



Animé par Hervé Brusini, journaliste, Président du Prix Albert-Londres

L’association Prix Albert-Londres et la Bpi ont noué depuis des années une collaboration autour du cycle Profession reporter qui propose quatre à cinq débats par an donnant la parole aux professionnels et professionnelles de l’information.

Dans le cadre du Prix Albert-Londres qui récompense des jeunes reporters francophones pour la qualité de leur travail journalistique, la Bibliothèque publique d’information accueille les lauréat·es à la Scam.

Le lundi 01 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-01T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-01T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-01T19:00:00+02:00_2025-12-01T21:00:00+02:00

Scam Auditorium Charles Brabant, 5 avenue Velasquez 75008 Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/prix-albert-londres-2025-le-palmares/ contact.communication@bpi.fr