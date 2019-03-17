Prix Badinter Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 17 mars, 19h00 Ille-et-Vilaine

Concours d’éloquence organisé par l’association Le Chapitre

### **Prix Badinter**

Le Prix Elisabeth et Robert Badinter revient pour sa 13e édition ! Il s’agit du concours d’éloquence annuel de l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes organisé par l’association Le Chapitre.

Lors de cette soirée exceptionnelle, nos as de la rhétorique s’affronteront en livrant leurs meilleures prestations oratoires. Composé de 5 membres prestigieux, le jury désignera au terme de la soirée les 3 meilleurs orateurs et oratrices de Sciences Po Rennes. De la poésie, de l’humour, de la musique et surtout de l’éloquence, ne manquez pas la 13e édition du Prix Elisabeth et Robert Badinter !

**► Mardi 17 mars à 19h**

_Gratuit pour les étudiant·es_

_Autres : prix libre_

_> réservation prochainement disponible_

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



