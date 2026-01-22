Prix BD 2025-2026 Rencontre avec Marie Duvoisin Biblio’fil

Médiathèque Claire Bretécher, Le Cellier, Loire-Atlantique

12 février 2026, 19:00

2026-02-12

Venez rencontrer Marie Duvoisin, illustratrice de la BD Une femme dans la course aux éditions Le Lombard, sélectionnée pour le Prix BD du Pays d’Ancenis 2025/2026.

Née sous le signe du Verseau, le 24 janvier 1994 à L’Isle-d’Espagnac, à deux pas d’Angoulême, la dessinatrice et coloriste Marie Duvoisin s’est d’abord formée à l’école Pivaut d’arts appliqués de Nantes. Elle en est sortie en 2014, armée d’un diplôme de la section BD illustration. Participant alors au festival Quai des Bulles de Saint-Malo, elle y fait la connaissance d’Hervé Richez et Laurence Convers, responsables de la collection Grand Angle aux éditions Bamboo. En 2018, elle publie chez eux son premier album, Nos Embellies. Conçu par Gwénola Morizur, le scénario relate une tranche de vie contemporaine et intimiste, sur fond de road trip enneigé et de rencontres impromptues. Pour cette même maison d’édition, elle produit ensuite Jukebox Motel, un diptyque adapté du roman éponyme de Tom Graffin édité chez JC Lattès en 2016. Transposé en BD par son propre auteur, le récit est celui de l’émancipation douloureuse d’un peintre québécois expatrié aux États-Unis dans les années 60, celle de sa famille d’abord, puis du marché de l’art. Les deux tomes sont respectivement parus en 2022 et 2023. En 2024, c’est au Lombard qu’elle sort cette fois, Une femme dans la course. Imaginée à nouveau par la scénariste Gwénola Morizur, cette fiction raconte le parcours d’une pionnière du marathon dans les années 60-70, époque où les femmes n’avaient pas encore le droit d’y concourir.

Médiathèque Claire Bretécher, 62 Rue de Bel air, Le Cellier 44850, Loire-Atlantique

English :

Come and meet Marie Duvoisin, illustrator of the comic strip Une femme dans la course published by Le Lombard, shortlisted for the Prix BD du Pays d’Ancenis 2025/2026.

