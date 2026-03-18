Prix BD Première Vague Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 19:30 – 20:30

Gratuit : oui Mardi 23 juin · 19h30 · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

En partenariat avec Aurélien de la librairieL’esprit Large de Guérande Vous avez découvert en février la sélection de bande-dessinées d’Aurélien, de cette quatrième édition du prix à Ormédo.Vous les avez lues, dévorées ? Vous les avez aimées ou carrément détestées ? Venez en discuter avec les autres lecteurs, les bibliothécaires et Aurélien. Qui sait : la soirée changera peut-être votre vision et pourrait influer sur le vote ?Mardi 23 juin · 19h30 · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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