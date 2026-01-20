Prix BD Première vague La Turballe

Prix BD Première vague

Place du marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 21:00:00

Date(s) :

2026-02-06

2026 sera la quatrième édition du prix révélation Bande dessinée de la librairie L’Esprit Large. Venez découvrir la présentation des six titres de la sélection par Aurélien Daunay, libraire. .

Place du marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28

