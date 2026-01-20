Prix BD Première vague La Turballe
Prix BD Première vague La Turballe vendredi 6 février 2026.
Prix BD Première vague
Place du marché La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06 21:00:00
2026-02-06
2026 sera la quatrième édition du prix révélation Bande dessinée de la librairie L’Esprit Large. Venez découvrir la présentation des six titres de la sélection par Aurélien Daunay, libraire. .
Place du marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28
