Prix BD « première vague » Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault mardi 10 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-10 19:30 – 20:30
Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte, En famille
En partenariat avec Aurélien de la librairie « L’esprit large » de GuérandePour la troisième année, le réseau des bibliothèques s’associe à la librairie guérandaise « L’esprit large » pour proposer à tous les amateurs, ou non, de bandes dessinées le prix « première vague ». Chaque année, de belles découvertes sont au menu et suscitent de vives discussions entre les lectrices et lecteurs. N’hésitez pas à vous lancer dans cette aventure !Mardi 10 février · 19h30 · durée 1h · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr
