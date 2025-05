Prix Benjamin Bihel et Intercom Isigny Omaha – Le Tronquay, 18 mai 2025 09:00, Le Tronquay.

Calvados

Prix Benjamin Bihel et Intercom Isigny Omaha Le Tronquay Le Tronquay Calvados

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-18

Course Cycliste ACCESS 1/2 et Access 3/4 et dames chrono le matin de 6.5km et course en ligne de 73.5 kms pour Access 1/2 et 63 kms pour Access 3/4 et dames Maillot de leader par catégorie.

Repas sur commande tel 06 08 50 55 79

Le Tronquay

Le Tronquay 14490 Calvados Normandie +33 6 08 50 55 79 jacky.bulot@wanadoo.fr

English : Prix Benjamin Bihel et Intercom Isigny Omaha

ACCESS 1/2 and Access 3/4 and ladies cycling race 6.5km morning time trial and 73.5 kms road race for Access 1/2 and 63 kms for Access 3/4 and ladies. Leader’s jersey for each category.

Meals on order tel: 06 08 50 55 79

German : Prix Benjamin Bihel et Intercom Isigny Omaha

Radrennen ACCESS 1/2 und Access 3/4 und Damen Chrono am Morgen von 6,5km und Straßenrennen von 73,5 kms für Access 1/2 und 63 kms für Access 3/4 und Damen Leadertrikot pro Kategorie.

Mahlzeiten auf Bestellung tel: 06 08 50 55 79

Italiano :

Gara ciclistica ACCESS 1/2 e Access 3/4 e gara femminile. Cronometro al mattino di 6,5 km e gara su strada di 73,5 km per Access 1/2 e 63 km per Access 3/4 e per le donne.

Pasti su ordinazione tel: 06 08 50 55 79

Espanol :

Carrera ciclista ACCESS 1/2 y Access 3/4 y carrera de damas. Contrarreloj por la mañana de 6,5 km y carrera en carretera de 73,5 kms para Access 1/2 y 63 kms para Access 3/4 y damas.

Comidas por encargo tel: 06 08 50 55 79

L’événement Prix Benjamin Bihel et Intercom Isigny Omaha Le Tronquay a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Isigny-Omaha