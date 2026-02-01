Prix Bulle en Réseau Cernay

Prix Bulle en Réseau

Le prix Bulle en Réseau réunit une dizaine de médiathèques du Haut-Rhin pour initier les jeunes à la lecture de BD jeunesse et les encourager à exprimer leurs goûts. Au programme animations, lectures, échanges et vote pour élire la BD préférée de la centaine de jeunes participants, dans un moment convivial et ludique. (De 8 à 12ans) .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

A dozen media libraries in the Haut-Rhin region have joined forces to give young people the chance to vote for their favorite comic strip. Readings, discussions and voting guarantee a convivial and participative moment.

