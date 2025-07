Prix cycliste de Cussac place de la mairie Cussac

Prix cycliste de Cussac place de la mairie Cussac dimanche 20 juillet 2025.

Prix cycliste de Cussac

place de la mairie Bourg de Cussac Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Venez vivre une journée passionnante au Prix Cycliste de Cussac ! À partir de 10h00, venez encourager les cyclistes féminins et masculins de tous âges. Que vous soyez amateur de cyclisme ou simplement en quête d’une sortie en famille, cet événement organisé par le CRC Limousin 87 promet une ambiance festive et dynamique. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment sportif et convivial qui se terminera vers 19h par un barbecue animé d’un bal/karaoké ! .

place de la mairie Bourg de Cussac Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 14 15 06 jeanpaul.cussaguet@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol : Prix cycliste de Cussac

L’événement Prix cycliste de Cussac Cussac a été mis à jour le 2025-07-07 par SPL Terres de Limousin