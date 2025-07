Prix cycliste de la Municipalité Le bourg Luzy

Prix cycliste de la Municipalité Le bourg Luzy lundi 14 juillet 2025.

Prix cycliste de la Municipalité

Le bourg 2 place de l’hôtel de ville Luzy Nièvre

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 11:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Prix cycliste de la Municipalité Circuit de 4,5 km entièrement plat, nombre de tours suivant les catégories.

Tarif 5€.

Horaires de départ suivant catégories, à 11h et 14h.

Infos et inscriptions sur www.fsgt71velo.fr

Organisé par US Luzy Cyclisme .

Le bourg 2 place de l’hôtel de ville Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Prix cycliste de la Municipalité

German : Prix cycliste de la Municipalité

Italiano :

Espanol :

L’événement Prix cycliste de la Municipalité Luzy a été mis à jour le 2025-06-25 par OT RIVES DU MORVAN