Prix Cycliste de la ville de Chinon Chinon 6 juillet 2025 07:00

Indre-et-Loire

Prix Cycliste de la ville de Chinon Rue Descartes Chinon Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Le Cyclo Sport Chinonais organise le Prix cycliste de la ville de Chinon le dimanche 6 juillet 2025, une semaine avant le départ du Tour de France !

Départ à 14h et arrivée vers 18h, rue Descartes.

Catégorie Élite Open 1, 2 et 3 H/F 10 tours pour un total de 125 kms.

En 2024, 140 coureurs étaient au départ de l’épreuve !

Buvette et restauration sur place. .

Rue Descartes

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 53 00

English :

Cyclo Sport Chinonais is organizing the Prix Cycliste de la Ville de Chinon on Sunday, July 6, 2025, one week before the start of the Tour de France!

Start at 2pm and finish around 6pm, rue Descartes.

Category Elite Open 1, 2 and 3 M/W 10 laps for a total of 125 kms.

German :

Der Cyclo Sport Chinonais organisiert den Radsportpreis der Stadt Chinon am Sonntag, den 6. Juli 2025, eine Woche vor dem Start der Tour de France!

Start um 14 Uhr und Ankunft gegen 18 Uhr in der Rue Descartes.

Kategorie Elite Open 1, 2 und 3 M/W 10 Runden mit einer Gesamtlänge von 125 km.

Italiano :

Cyclo Sport Chinonais organizza il Prix cycliste de la ville de Chinon domenica 6 luglio 2025, una settimana prima della partenza del Tour de France!

Partenza alle 14.00 e arrivo intorno alle 18.00, rue Descartes.

Categoria Elite Open 1, 2 e 3 M/F 10 giri per un totale di 125 km.

Espanol :

Cyclo Sport Chinonais organiza el Prix cycliste de la ville de Chinon el domingo 6 de julio de 2025, ¡una semana antes del inicio del Tour de Francia!

Salida a las 14.00 h y llegada hacia las 18.00 h, rue Descartes.

Categoría Elite Open 1, 2 y 3 M/F 10 vueltas para un total de 125 kms.

L’événement Prix Cycliste de la ville de Chinon Chinon a été mis à jour le 2025-06-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme