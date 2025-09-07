Prix cycliste de la ville de Mansle Route de Saint Amant de Boixe Mansle-les-Fontaines

Prix cycliste de la ville de Mansle

Route de Saint Amant de Boixe Près des terrains de football Terrain d’initiation du Guidon Manslois Mansle-les-Fontaines Charente

Début : 2025-09-07 13:30:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Courses cyclistes FFC Access (13h30) / U17 et U15 (15h30)

Route de Saint Amant de Boixe Près des terrains de football Terrain d’initiation du Guidon Manslois Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 12 90 michel.frainaud@wanadoo.fr

English :

FFC Access cycling races (1:30pm) / U17 and U15 (3:30pm)

German :

FFC-Radrennen Access (13:30 Uhr) / U17 und U15 (15:30 Uhr)

Italiano :

Gare di ciclismo FFC Access (13.30) / U17 e U15 (15.30)

Espanol :

Carreras ciclistas FFC Access (13h30) / Sub17 y Sub15 (15h30)

