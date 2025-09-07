Prix cycliste de la ville de Mansle Route de Saint Amant de Boixe Mansle-les-Fontaines
Route de Saint Amant de Boixe Près des terrains de football Terrain d’initiation du Guidon Manslois Mansle-les-Fontaines Charente
Début : 2025-09-07 13:30:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Courses cyclistes FFC Access (13h30) / U17 et U15 (15h30)
Route de Saint Amant de Boixe Près des terrains de football Terrain d’initiation du Guidon Manslois Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 12 90 michel.frainaud@wanadoo.fr
English :
FFC Access cycling races (1:30pm) / U17 and U15 (3:30pm)
German :
FFC-Radrennen Access (13:30 Uhr) / U17 und U15 (15:30 Uhr)
Italiano :
Gare di ciclismo FFC Access (13.30) / U17 e U15 (15.30)
Espanol :
Carreras ciclistas FFC Access (13h30) / Sub17 y Sub15 (15h30)
