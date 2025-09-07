Prix cycliste de la ville de Sens Z.I. des Vauguillettes Sens

Prix cycliste de la ville de Sens Z.I. des Vauguillettes Sens dimanche 7 septembre 2025.

Prix cycliste de la ville de Sens

Z.I. des Vauguillettes Rue Saint-Sauveur des Vignes Sens Yonne

Début : 2025-09-07 10:00:00

Retrouvez toute la programmation du Prix cycliste de la ville de Sens en souvenir d’Alain Pairon !

Pour les épreuves de la Fédération Française de Cyclisme

10h U17 et U17 femmes

11h30 U15 et U15 femmes

12h30 U7 à U13

Pour les épreuves de l’Ufolep

13h30 1ère catégorie

13h30 2ème catégorie

13h32 4ème catégorie

13h32 Féminines

13h32 13/14 ans

15h30 3ème catégorie

15h30 15/16 ans

Les dossards sont à récupérer 1h avant chaque épreuve

Buvette sur place .

