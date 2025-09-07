Prix cycliste de la ville de Sens Z.I. des Vauguillettes Sens
Retrouvez toute la programmation du Prix cycliste de la ville de Sens en souvenir d’Alain Pairon !
Pour les épreuves de la Fédération Française de Cyclisme
10h U17 et U17 femmes
11h30 U15 et U15 femmes
12h30 U7 à U13
Pour les épreuves de l’Ufolep
13h30 1ère catégorie
13h30 2ème catégorie
13h32 4ème catégorie
13h32 Féminines
13h32 13/14 ans
15h30 3ème catégorie
15h30 15/16 ans
Les dossards sont à récupérer 1h avant chaque épreuve
Buvette sur place .
Z.I. des Vauguillettes Rue Saint-Sauveur des Vignes Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
